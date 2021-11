La Agencia de Investigaciones realizó controles en la vía pública

La Agencia de Investigación Criminal dependiente del Ministerio de Seguridad Provincial, Siguiendo directivas emanadas por la superioridad en el día de ayer realizó operativo de alta visibilidad en calles Rafaela y Esperanza; Lisandro de la Torre y Dentesano bis de nuestra ciudad, contando con la colaboración de personal de la Comisaria Nº 3, GOT y personal de la Guardia Urbana Sunchales (GUS).

Se realizaron chequeos de personas, se solicitó documentación vehicular. El operativo finalizó con total normalidad, no registrándose inconvenientes, donde las personas registradas no contaban con pedidos de captura/s y o detención/es, al igual que los vehículos contaban con la documental correspondiente, y no pesaban pedidos de secuestro.