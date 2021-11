Liga Provincial F3: Unión recibe a Atenas de Venado Tuerto

En la continuidad de la Liga Provincial de básquet, Unión disputará su Tercera Fecha desde las 21.30, recibiendo a Atenas de Venado Tuerto. De esta forma, los dirigidos por Rodrigo Juárez intentarán extender el invicto que han construido en lo que va de la temporada.

Este buen momento albiverde contrasta con el complicado arranque que está teniendo su rival de turno, no habiendo podido hacer pie aún en lo que va del campeonato.

Zona «C»

> 21.30: Unión vs. Atenas de Venado Tuerto.

> 21.30: Argentino de Firmat vs. Almagro de Esperanza.

> 21.30: Brown de San Vicente vs. Americano de Carlos Pellegrini.