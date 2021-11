Regional Amateur de Fútbol: Libertad se prepara para el debut

Juan Carlos «Tosca» Garello, analizó cómo llega el Deportivo Libertad a este importante certamen como lo es el Regional Amateur. «No somos un plantel muy amplio pero tenemos muchos chicos que están haciendo sus primeros pasos», explicó.

No será una etapa sencilla para los «Cañoneros» puesto que tendrán una triple competencia ya que los chicos de Semifinales están participando de la Liga Rafaelina, donde se sumará también la Primera División en el cuadrangular definitorio por el Absoluto y además está el Regional.

«La idea era jugar con el plantel que se armó a principios de año. De todas maneras, yo solicité un refuerzo por línea, aunque había que agudizar el ingenio para encontrar jugadores de la zona o del club que estuvieran en otras instituciones», señaló.

También destacó el regreso de Ezequiel Saavedra, un símbolo del club. «Además, en Aldao jugó todos los partidos, lo que nos da tranquilidad porque está en plena competencia. Se sumó este lunes y rápidamente se integró al grupo», dijo.

«El partido del sábado será complicado ante un buen equipo como lo es el 9 de Rafaela pero nos estamos preparando de la mejor manera», sostuvo con un buen optimismo ya que dispondrá de varios jugadores que llegaron golpeados. «La semana pasada fue muy intensa porque tuvimos un partido complicado, luego el desgaste de terminar el partido con Tacural y antes el clásico, que siempre exige. Cuando uno busca la clasificación, siempre mete más intensidad y esto luego repercute en los jugadores».

«El objetivo es poder hacer el mejor rol en esta instancia, pasar de fase y poder avanzar todo lo que se pueda. Sabemos que el formato de disputa luego establece playoffs y puede ser complejo», concluyó.

El Regional

Tiempo atrás se dio a conocer el fixture y la forma de disputa del Torneo Regional 2021/22. El torneo arrancará este fin de semana, con la presencia de 225 clubes que buscarán los cuatro ascensos al Torneo Federal A.

El Cañonero debutará recibiendo a 9 de Julio de Rafaela. Además de Libertad y el León rafaelino, la Zona 6 la completa Unión y Juventud de Bandera.

Fixture:

Fecha 1: Sábado 20 – Libertad vs. 9 de Julio.

Fecha 2: Miércoles 24 – Unión y Juventud vs. Libertad.

Fecha 3: Domingo 28 – Libre.

Fecha 4: Sábado 4 de diciembre – 9 de Julio vs. Libertad.

Fecha 5: Martes 7 de diciembre – Libertad vs. Unión y Juventud.

Fecha 6: Domingo 12 – Libre.

Forma de disputa

La Primera Ronda de la Región Litoral Sur tendrá ocho zonas, tres de cuatro equipos cada una y cinco de tres equipos cada una. La misma se disputará por el sistema de puntos, todos contra todos, en partidos de ida y vuelta, uno en cada sede. Clasificarán a la Segunda Ronda los ubicados en el primer y segundo lugar de todas las zonas.

A partir de ahí, los dieciséis clasificados jugarán en la modalidad de playoffs, es decir que se enfrentarán en series de eliminación directa, con partidos de ida y vuelta, hasta que se defina al ganador de la Región Litoral Sur. El equipo que se imponga avanzará a la Etapa Final, donde se medirá ante el vencedor de otra Región por el ascenso al Federal A.