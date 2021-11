Medidas alternativas para sunchalense que disparó en la vía pública

(Por: Diario Castellanos) – En la mañana de ayer, se desarrolló una audiencia de Medidas Cautelares, la cual estuvo a cargo de la Jueza Fortunato.

En la ocasión la Fiscal Fabiana Bertero le solicitó la prisión preventiva sin plazos para un joven identificado como Franco C., de nuestra ciudad de Sunchales, quien estaba acusado por la representante del MPA como presunto autor de un hecho de Abuso de arma y portación ilegítima de arma de fuego de uso condicional, ocurrido el pasado domingo cuando el acusado, efectuó disparos contra una persona y una vivienda. Luego del ataque el individuo se presentó en la Comisaría Nº 3 para quedar detenido haciendo entrega del arma utilizada.

Tras escuchar a las partes la magistrada ordenó la libertad del encartado bajo el cumplimiento de medidas alternativas y, al dar su fundamentación oral, Fortunato indicó que si bien no existían dudas respecto de la autoría del hecho por parte del imputado y también sobre el abuso y la portación, consideraba que no se cumplimentaban los otros dos requisitos del Art. 220 del Código Procesal Penal que hacen mención al entorpecimiento probatorio y al riesgo de fuga.

Por otra parte la Jueza indicó que el acusado tiene fuerte arraigo en la ciudad de Sunchales; está en pareja, trabaja y además, no cuenta con antecedentes de ningún tipo, por lo que lo instó a fijar domicilio; a no acercarse ni mantener ningún tipo de contacto con las víctimas y a no poseer ni portar armas.