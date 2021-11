LRF F – F6: Las chicas de Libertad serán locales ante Atlético Rafaela

Este lunes, en el predio aurinegro, se disputará íntegramente la Sexta Fecha del Torneo Clausura de la Liga Rafaelina de fútbol femenino. Libertad enfrentará en Reserva y Primera a Atlético de Rafaela, que en ambas divisiones fue el ganador del Apertura. Las aurinegras necesitan sacar un buen resultado para acceder a las Semifinales del certamen.

Torneo Clausura Femenino – Sexta Fecha

> 09.00: Sportivo vs. Ferro Dho (Reserva).

> 10.15: Libertad vs. Atlético (Reserva).

> 11.30: Ben Hur vs. Arg. Vila (Primera).

> 13.00: Sportivo vs. Ferro Dho (Primera).

> 14.30: Libertad vs. Atlético (Primera).