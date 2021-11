ARB Oficial: Libertad y Unión arrancaron ganando sus playoffs

En la noche del martes se abrieron tres de las cuatro llaves de cuartos de final del Torneo Oficial de Primera División de la Asociación Rafaelina de Básquet.

En barrio Villa Rosas, el mejor de la Fase Regular, Libertad derrotó a Peñarol por 75 a 56, en un encuentro que al cabo del primer tiempo ya ganaba por la misma distancia.

Por su parte, Unión también se impuso como visitante ante Independiente por 88 a 75, en un juego donde llegó a sacar 26 puntos de distancia, pero la reacción de los dirigidos por Walter Storani le permitió achicar la distancia a 7.

Vale recordar que las Series son al mejor de dos partidos, y ante una victoria para cada uno, se tiene en cuenta la diferencia de gol.

Peñarol vs. Libertad

Peñarol 56: Gabriel Ludueña 12, Alfredo Andereggen 7, Diego Ruiz 14, Gino Monge 3 y Lorenzo Giordano 0 (fi). Federico Ostterted 0, Molinero 2, Maximiliano Faletto 2, Leo Actis 4, Santiago D’Arrigo 8, Tomás Hoffmann 2 y Juan Díaz 2. DT: Matías Rojas.

Libertad 75: Mateo Pérez 19, Nicolás Quiroga 9, Augusto Barbieri 9, Mateo Porporatto 4 y Nicolás Chiaraviglio 9 (fi). Ulises Rodríguez 0, Mateo Ternavassio 0, Juan Gaggi 4, Gabriel Peterlín 9 y Mariano Cerutti 2. DT: Nicolás Schierano.

Parciales: 16-25 / 27-48 y 37-65.

Arbitros: Maximiliano Merlo y Marcos Macagno.

Independiente vs. Unión

Independiente 75: Facundo Trinchieri 5, Gian Storani 2, Sebastián Zenklusen 6, Bruno Fagnola 22 y Sebastián Ruatta 2 (fi). Ignacio Zaffetti 19, Miretti 6, Ríos 3, Lucas Corrado 3, Lautaro Kuhn 4, Augusto Vegetti 3 y Espíndola 2. DT: Walter Storani.

Unión 88: Juan Cipollatti 18, Nicolás Zurvera 11, Facundo Marcos 17, Matías Loro 2 y Joaquín Gariboldi 8 (fi). Matías Borda Bossana 18, Tomás Lattanzi 7, Guillermo Spila 5, Ramiro Rojo 0, Máximo Blangini 2 y Chiapero 0. DT: Rodrigo Juárez.

Parciales: 10-18 / 31-46 y 58-69.

Arbitros: Ariel Aicardi y Brian Padilla.

Sigue hoy

> 21.00: Libertad vs. Peñarol.

> 21.30: Ben Hur vs. 9 de Julio.

> 21.30: Unión vs. Independiente.

Viernes

> 21.30: Atlético vs. Quilmes.