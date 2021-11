LRF: Con partidos pero sin árbitros

Como consecuencia de las constantes agresiones que han venido recibiendo los árbitros que se desempeñan en la Liga Rafaelina de Fútbol en las últimas semanas, desde la entidad que los nuclea resolvieron no prestar más servicios en lo que resta del año.

Desde la Liga anticiparon una reunión para las próximas horas aunque la intención es la de continuar con la actividad, para lo cual se evaluará si se cuenta con la cantidad de árbitros necesaria para cubrir las necesidades.

Sesión martes 23/11/21

1- Aprobación boletín 2.885, por unanimidad. Previa lectura, los informes de árbitros se elevan a H. Tribunal de Penas.

2- El Sr. Vice-Presidente toma la palabra para hacer mención a nuevos incidentes y agresiones a árbitros que ocurrieron en la fecha del lunes. Se vuelve a insistir a los clubes que bajen líneas a sus jugadores, cuerpo técnico y todo lo que se relacione con los encuentros de fútbol, a los efectos de frenar lo que viene ocurriendo. Se solicita a los dirigentes de los clubes que tomen el tema con mucha seriedad ya que es muy preocupante lo que pasó en éstas últimas fechas, tema que ya se había tratado la semana pasada luego de una reunión con los árbitros y que terminó con la suspensión de las actividades por una semana. El delegado de Sp. Libertad manifiesta que las instituciones trabajan y envían los mensajes a sus planteles, pero en muchas ocasiones los protagonistas hacen caso omiso adentro de la cancha.

3- Horario Regional: 9 de Julio vs. Unión y Juventud de Bandera domingo a las 20 horas.

4- Lectura correspondencia: Varias notas de inferiores e infantiles.

5- Informe de tesorería y pases de jugadores.

6- La Comisión de Investigación se reunió para analizar los dichos del delegado de Dep. Josefina ante el HCD. Se decidió solicitarle descargo para que sea presentado la próxima semana.

7- Programación partidos pendientes inferiores:

Juv. Unida vs. San Martín jueves 25/11.

Sp. Libertad vs. Juv. Unida martes 30/11

Brown vs. Sp. Libertad lunes 06/12.

8- Las Semifinales de fútbol senior se jugarán el próximo sábado en cancha de Dep. Susana a partir de las 17 horas.

9- El próximo fin de semana el fútbol femenino jugará la fecha pendiente (3ª) en cancha de Ben Hur.

10- Semifinales Primera B

Semifinales Zona Sur

Cancha Florida de Clucellas (20.30 hs. Reserva y 22 hs. Primera)

Primera: Sp. Santa Clara (1° Zona A) vs. Atlético Maria Juana (1° Zona B)

Reserva: Sp. Santa Clara (1° Zona A) vs. Atlético Maria Juana (1° Zona B)

Cancha Bochófilo Bochazo (20.30 hs. Reserva y 22 hs. Primera)

Primera: Sp. Libertad EC (mejor 2°) vs. La Hidráulica (1° Zona C)

Reserva: Juv. Unida V. San José (1° Zona C) vs. Deportivo Susana (mejor 2°)

Semifinales Zona Norte

Cancha Independiente de Ataliva (20.30 hs. Reserva y 22 hs. Primera)

Primera: Indep. San Cristóbal (1º Zona A) vs. Arg. Vila (1º Zona B)

Reserva: Indep. San Cristóbal (1º Zona A) vs. Arg. Vila (1º Zona B)

Cancha Unión de Sunchales (20.30 hs. Reserva y 22 hs. Primera)

Primera: Dep. Bella Italia (mejor 2º) vs. Arg. Humberto (1º Zona C)

Reserva: Moreno de Lehmann (mejor 2º) vs. Sportivo Aureliense (1º Zona C)

Las finales se jugarán el domingo (15.30 hs. Reserva y 17 hs. Primera).

La Zona norte jugará la final en Quilmes y será local el ganador de la serie que se juega en Indep. Ataliva.

La Zona Sur la final será en Ferro y será local el ganador de la serie que se juega en Florida de Clucellas.

11- De acuerdo al pedido de Sp. Santa Clara de jugar las Semifinales y Finales por el Ascenso a un solo partido, no fue aprobado y por lo tanto se jugarán encuentros ida y vuelta.

12- La final del Clausura de Primera A entre Ferrocarril del estado y Sportivo Norte se jugará el viernes 26/11 en cancha de 9 de Julio a partir de las 21:30 horas. Los hinchas de Ferro ingresarán por calle Pellegrini, en tanto que los hinchas de Sportivo Norte lo harán por calle Ayacucho.

La final de Reserva entre Atl. Rafaela vs. Ben Hur se jugará el viernes en el autódromo a partir de las 18 horas (ambos clubes pusieron sus canchas como neutrales para el sorteo). Por cuestiones de comodidad (vestuarios, espacios, público) y seguridad, ambos equipos se pusieron de acuerdo para no ir de preliminar del partido de primera. Fue aprobado.