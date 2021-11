Liga Argentina – F14: Libertad recibe a Colón en el cierre de la Fase Regular

Libertad buscará cerrar con una sonrisa la primera fase de la Liga Argentina. Hasta aquí registra cinco victorias y ocho derrotas, y reciben a Colón de Santa Fe que por ahora tiene récord positivo, con siete triunfos en trece presentaciones.

Además, los Tigres no pudieron vencer al “Sabalero” en los dos enfrentamientos anteriores. En ambos estuvo muy cerca, pero falló en los dos cierres y la victoria quedó para el conjunto de De Cecco. En Sunchales, Colón festejó 87 – 85 y en Santa Fe, hace poco más de una semana, fue 78 – 77.

Por otra parte, la Asociación de Clubes dio a conocer este viernes el calendario para la Fase Regular, donde los equipos de cada conferencia se medirán todos contra todos, ida y vuelta, hasta llegar a los 28 partidos para cada elenco.

Esta etapa, la más jugosa, comenzará inmediatamente y todos los clubes aterrizarán con el 50% de los puntos obtenidos en la fase anterior. El Departamento de Competencias diseñó el fixture del venidero mes de diciembre, con compromisos que tendrán localías. Están pautados cotejos hasta el 21 de diciembre, luego será turno de un pequeño receso por fin de año para retornar con todo en enero.

Partidos de Libertad:

> Viernes 3 – 21.00: Colón vs. Libertad.

> Lunes 6 – 21.00: Echagüe vs. Libertad.

> Jueves 9 – 21.30: Libertad vs. Colón.

> Martes 14 – 21.30: Libertad vs. Echagüe.

> Domingo 19 – 21.00: Barrio Parque vs. Libertad.