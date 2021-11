Con una muy buena actuación, Libertad fue el mejor equipo de la Zona D y se metió entre los mejores ocho equipos de la provincia. Superó a Regatas de Santa Fe y a Cacu de Ceres para seguir avanzando en el Federativo U17.

Resultados – Zona D:

> Libertad 73 vs. Regatas 65.

> Regatas 68 vs. Cacu 61.

> Cacu 68 vs. Libertad 89.

Posiciones:

– Libertad: 4 puntos.

– Regatas: 3 puntos.

– Cacu: 2 puntos.