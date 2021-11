LRF F – Clausura: Las chicas de Libertad van por el campeonato en Reserva

Esta noche, en el predio de 9 de Julio de Rafaela, Libertad disputará lo que será su última fecha del Clausura del Fútbol Femenino. Si bien va a quedar una jornada aún por jugar, las chicas aurinegras quedarán libres. Pese a esto, si Libertad logra la victoria en Reserva y Ferro Dho no supera a Atlético, se coronará como el mejor equipo del Clausura y sacará pasaje a la final Absoluta.

Programación Fútbol Femenino (Pendiente 3° Fecha)

Cancha Atlético Rafaela (Autódromo)

> Sportivo Norte vs. Ben Hur 19 hs.

> Atletico Rafaela vs. Ferro Dho (reserva) 20.30 hs.

> Atletico Rafaela vs. Ferro Dho (primera) 21.45 hs.

Cancha 9 de Julio (Predio escuelita)

> 9 de Julio vs. Dep. Libertad (Reserva) 21 hs.

> 9 de julio vs. Dep. Libertad (Primera) 22.15 hs.