LRF Inferiores Clausura F8: Libertad y Unión, posibles campeones

En el Torneo Clausura de las Divisiones Inferiores, los gritos de campeón del pasado sábado llegaron a través de Atlético de Rafaela y Ferro (en Sexta y Séptima, respectivamente), quienes ganaron sus partidos y de esta manera se aseguraron el bicampeonato de la temporada 2021.

Quinta División:

– Ferro 0 vs. Libertad 1 (Fernando Maidana).

– Unión 1 (Uriel Porra) vs. Peñarol 2.

Posiciones: Libertad 15 puntos; Peñarol 14.

Sexta División:

– Ferro 1 vs. Libertad 2 (Marcos Calvo y Lautaro Lastra).

– Unión 0 vs. Peñarol 2.

Posiciones: Atlético de Rafaela 24 puntos (campeón); Unión (S) 15.

Séptima División:

– Ferro 1 vs. Libertad 0.

– Unión 1 (Juan Núñez) vs. Peñarol 0.

Posiciones: Ferro 20 puntos (campeón); Unión de Sunchales 19.

Octava División:

– Ferro 1 vs. Libertad 2 (Brian Crespín 2).

– Unión 6 (Matías Bertero -2-, Mateo Beltramo -2-, Nahuel Lastra y Yonatán Ré) vs. Peñarol 0.

Posiciones: Libertad 20 puntos; Unión 18.

Novena División:

– Ferro 2 vs. Libertad 3 (Martín Albarracín, Nahuel Gudiño y Esteban Larrea).

– Unión 2 (Pedro Barra y Gerónimo Autino) vs. Peñarol 0.

Posiciones: Atlético de Rafaela 24 puntos (campeón); Libertad 14.

Novena «Especial»:

– Ferro 0 vs. Libertad 3 (Santino Varela Ré -2- y Kevin Colombo).

– Unión 4 (Cristian Gómez, Nahuel Cuello, Nicolás Beltramo e Isaías Cuello) vs. Peñarol 0.

Posiciones: Unión 22 puntos; Atlético de Rafaela 21.

Infantiles

Categoría 2009:

– Peñarol 0 vs. Unión 3 (Juan Scarafía -2- y Alfonso Jamud).

Categoría 2010:

– Peñarol 1 vs. Unión 5 (Mateo Barra -3-, Andrés Stricker y Genaro Barraza).

Próxima Fecha

El próximo sábado 4 de diciembre se disputará la Novena Fecha (última) del Clausura de las Inferiores de la Primera A y se conocerán los campeones restantes. La programación comprende estos partidos:

> Peñarol vs. Sportivo Norte.

> Argentino Quilmes vs. Unión de Sunchales.

> Libertad de Sunchales vs. Ben Hur.

> Independiente de San Cristóbal vs. Ferro.

> Atlético de Rafaela vs. 9 de Julio.

Nota: Las categorías Infantiles invierten la condición de local.