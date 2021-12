LRF F: Las chicas de la Reserva de Libertad se consagraron campeonas

En la noche de ayer se disputó la pendiente Tercera Fecha del Torneo Clausura Femenino que organiza la Liga Rafaelina de Fútbol. Las chicas de Libertad se quedaron con la victoria en Primera y en Reserva, logrando estas últimas, quedarse con el campeonato y clasificar para el Absoluto.

En primera instancia, fue goleada de la Reserva que se impuso por 3 a 0 ante 9 de Julio y si bien en la Última Fecha quedan libres, ya cuentan con la diferencia necesaria para que resulten inalcanzables por los demás equipos.

Reserva:

> 9 de Julio 0 vs. Libertad 3 (Ana Coronel x2 y Tiziana López).

> Atlético Rafaela 3 vs. Ferro Dho 1.

Primera:

> 9 de Julio 0 vs. Libertad 1 (Alejandra Toledo).

> Sportivo Norte 3 vs. Ben Hur 0.

> Atlético Rafaela 3 vs. Ferro Dho 4.