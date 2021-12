ARB – Clausura: Arranca una nueva Final sunchalense

Repitiendo lo sucedido en la definición del Preparación, otra vez Libertad y Unión se enfrentan para definir el certamen Asociativo. Todo se inicia en la noche de hoy en «El Hogar de los Tigres» desde las 20.30.

A diferencia de la Semifinal, aquí se disputa al mejor de tres partidos por lo que no tiene trascendencia la diferencia de gol que se pueda registrar en cada cotejo.

Al haber sido el mejor de la Fase Regular, será Libertad el que tenga ventaja de localía, arrancando en su estadio y regresando para una posible definición en caso de ser necesario un tercer juego.

Esta es la programación de la Final:

> Primer partido: Domingo 5, 20.30 – Libertad vs. Unión.

> Segundo partido: Domingo 12, 20.30 – Unión vs. Libertad.

> Tercer partido (de ser necesario): Lunes 13, 21.00 – Libertad vs. Unión.