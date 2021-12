Liga Argentina: Libertad pone en marcha la Segunda Rueda

Serán cinco juegos en catorce días los que deberá afrontar Libertad en este último tramo del 2021. Además significarán los primeros compromisos de la Segunda Rueda en la que se enfrentarán por Conferencias, todos contra todos a dos ruedas. El arranque del equipo de Sebastián Porta será este lunes, a las 21.00, en el “Luis Butta” de Paraná.

Hasta aquí en el año se enfrentaron en dos ocasiones y en ambos hubo triunfo aurinegro. En el debut de la temporada, en el “Hogar de los Tigres”, fue triunfo 77 a 60 y en Paraná la victoria fue por 80 a 73. Tras la victoria de la última fecha de la primera rueda ante Colón, Libertad buscará ganar por primera vez en la temporada dos partidos en fila.

Por su parte, Echague de Paraná tuvo un flojo arranque de competencia y fue mejorando con el correr de los partidos. Incluso, en uno de sus últimos juegos, consiguió lo que es hasta aquí la única victoria del certamen. Fue ante Colón, en Santa Fe, por 87 a 84.

La seguidilla de partidos que tendrá Libertad es la siguiente:

> Lunes 6 – 21.00: Echague vs. Libertad.

> Jueves 9 – 21.30: Libertad vs. Colón.

> Martes 14 – 21.30: Libertad vs. Echagüe.

> Jueves 16 – 21.00: Colón vs. Libertad.

> Domingo 19 – 21.00 :Barrio Parque vs. Libertad.