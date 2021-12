Liga Provincial F6: Unión recibe a Ameghino

Luego de haber perdido el invicto ante Almagro de Esperanza, el Bicho Verde esta noche recibe a Ameghino de Firmat en busca de la recuperación en la Zona C de la Liga Provincial de Básquet.

El elenco dirigido por Rodrigo Juárez marcha segundo, con cuatro triunfos y un traspié y esta noche, a partir de las 21.30, se presentará ante su gente, en el que será el inicio de las revanchas. El arbitraje será de Romina Morales y Melisa Duarte.

Resto de la Fecha | Zona C

Martes a las 21.30:

> Atenas de Venado Tuerto vs. Brown de San Vicente.

> Americano de Carlos Pellegrini vs. Almagro de Esperanza.

> Unión de Sunchales vs. Argentino de Firmat.

Posiciones | Zona C

> Almagro: 10 puntos.

> Unión: 9 puntos.

> Brown: 7 puntos.

> Atenas: 7 puntos.

> Argentino: 6 puntos.

> Americano: 6 puntos.