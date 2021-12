Gonzalo Toselli puso en funciones a su nuevo Gabinete

Mediante un sencillo acto desarrollado en el cobertizo de la cosechadora Rotania, el Intendente encabezó la presentación de sus nuevos Secretarios: Leandro Lamberti y Juan Chetta, en reemplazo de Omar Martínez y Marilina Grande. Se trata de la puesta en funciones de sus nuevos laderos, quienes a su vez encabezarán la segunda parte de la actual gestión.

Además, en el mismo escenario, dio a conocer cómo quedarán conformadas las demás áreas intermedias del Gabinete, en donde se producen movimientos de funcionarios y enroques de quienes ya están en funciones.

Un dato no menor resultó el hecho de que tanto Martínez como Grande no fueron formalmente despedidos ni tuvieron uso de la palabra para dejar un mensaje de cierre de su paso por la gestión municipal. Esto suele hacerse no tanto como formalidad sino también como agradecimiento a quienes estuvieron en áreas tan relevantes como éstas.

Así quedará el Gabinete desde hoy:

> Secretaría de Gestión: Leandro Lamberti por Omar Martínez.

> Secretaría de Desarrollo: Juan Chetta por Marilina Grande.

> Subsecretaría de Educación, Salud y Convicencia: Mónica Hoyos por Pablo Ghiano.

> Subsecretaría de Producción y Cooperativismo: Marcelo Canavese por Flavio González.

> Subsecretaría de Hacienda y Finanzas: Osvaldo Somaglia por Leandro Lamberti.

> Coordinación de Cultura y Promoción Territorial: Ariel Manning por Romina Girard.

> Coordinación de Comunicación y Estrategia: Flavio González por Marcelo Canavese.

> Coordinación de Promoción de Derechos: Karim Lemos por Betiana Cipolatti.

> Dirección de Modernización: Raquel Carrer por Osvaldo Somaglia.

> Dirección de Proyectos: Betiana Cipolatti por Raquel Carrer.