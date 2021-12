Liga Argentina – F2: Libertad quiere seguir sumando triunfos

El equipo aurinegro acumula dos triunfos en fila por primera vez en lo que va del desarrollo de esta Liga Argentina. Con el reciente triunfo ante Echague en Paraná y la victoria en el cierre de la primera rueda ante Colón, Libertad va en búsqueda de prolongar su buen momento y de seguir creciendo como equipo.

Por su parte, el Sabalero no juega desde aquella presentación en Sunchales hace 10 días. En ese juego, no pudo sumar minutos su goleador Joaquín Ríos por una pubalgia y la duda pasará por saber si el DT visitante podrá contar con una de sus mejores armas. Además intentará volver a la victoria ya que cayó en sus últimas dos presentaciones.

Para los dirigidos por Sebastián Porta, será este el segundo de los cinco partidos programados para este mes de diciembre:

> Martes 14 – 21.30: Libertad vs. Echagüe.

> Jueves 16 – 21.00: Colón vs. Libertad.

> Domingo 19 – 21.00: Barrio Parque vs. Libertad.