Liga Provincial F7: Unión visita a Brown de San Vicente

En la continuidad de la Liga Provincial de Mayores de Básquet, Unión disputará esta noche desde las 21.30 su Séptima Fecha al visitar a Brown de San Vicente, en un duro compromiso.

Si bien en el partido que los enfrentó en «La Fortaleza del Bicho» el local se impuso, no tendrá que descuidarse frente a un complejo rival. No obstante, los dirigidos por Rodrigo Juárez llegan entonados luego de haber recuperado el buen andar con su reciente victoria para ostentar un rendimiento de cinco victorias y un traspié.

Esta noche, el arbitraje estará a cargo de Álvaro Ronzani y Adrián Zuliani.

Zona C

Viernes a las 21.30:

> Argentino de Firmat vs. Americano de Carlos Pellegrini.

> Almagro de Esperanza vs. Atenas de Venado Tuerto.

> Brown de San Vicente vs. Unión de Sunchales.