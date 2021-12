Soem, reconocido en la Asamblea de Festram

En el marco de la Asamblea de renovación de autoridades, los directivos del Soem Sunchales fueron reconocidos por sus pares provinciales ante el reciente cumplimiento de sus 50 años de conformación sindical con participación activa.

En este sentido, la entidad sunchalense refirió que recibieron de parte del Secretario General del Sindicato de Trabajadores Municipales de Casilda, Walter Britos y directivos de dicha localidad, una placa por el cincuentenario de nuestro institución.

La misma fue entregada a nuestro Secretario General, Adrián Bertolini, acompañado por el Secretario Adjunto, Hugo Ponte y la Secretaria de Actas, Lorena Eberhart.

Renovación de autoridades

(Por: Prensa Festram) – En la sede de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales sesionó el Congreso Ordinario 2021 para la elección de sus nuevas autoridades del período 2022/2026. Participaron del mismo, Delegados Congresales representantes de 39 Sindicatos adheridos a la Federación que representan a los 45.000 Trabajadores Municipales y Comunales de la Provincia de Santa Fe.

El Congreso sesionó con 122 Congresales de los 153 habilitados estatutariamente para representar a la totalidad de los afiliados nucleados en Festram, quienes avalaron con el 100% de los votos a la Lista Unidad Municipal N° 1, que propuso a Ignacio Jesús Monzón -de Capitán Bermúdez y actual Secretario General de la CGT San Lorenzo- para encabezar el nuevo Consejo Directivo en el próximo período y como Secretaria Adjunta, Andrea Fabiana Paz del Sindicato Municipal de Reconquista.

Participaron Congresales de los Sindicatos de las localidades de: Roldán, Venado Tuerto, Villa Gobernador Gálvez, Casilda, Rufino, Tostado, Gálvez, Ceres, Coronda, Cañada de Gómez, Calchaquí, San Jorge, Granadero Baigorria, San Lorenzo, Santo Tomé, San Javier, Funes, Laguna Paiva, Pérez, Firmat, San Justo, Avellaneda, San Carlos, Sunchales, Puerto Gral. San Martín, Las Rosas, Carcarañá, Villa Ocampo, Villa Constitución, Sauce Viejo, Esperanza entre otras.

Se lamentó la ausencia de un grupo de Congresales de los Sindicatos que claramente se expresan por la negociación local y obviamente en contra de la Paritaria Provincial.

Al finalizar el acto electoral en un clima de fuerte unidad sindical Claudio Leoni dijo “Una etapa de 33 años se termina. Comencé en el sindicalismo muy joven con la convicción de defender a mis compañeras y compañeros ante las injusticias en el mundo del trabajo. Pasaron 33 años aferrado a esa convicción de la que no me moví un milímetro y parafraseando a Evita: He dejado jirones de mi vida. Hoy otra etapa comienza porque la lucha nunca se abandona”. Con esas palabras y ante un auditorio aplaudiendo de pie, Leoni le cedió la palabra a Monzón quien agradeció la confianza depositada en él para encarar este nuevo proceso institucional y el acompañamiento de amigos como Miguel Simonutti y todos los integrantes del Consejo Directivo.