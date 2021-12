Liga Provincial F8: Unión cerró el año con un triunfo en Venado Tuerto

El elenco albiverde disputó ayer la Octava Fecha de la Liga Provincial de Básquet de Mayores, quedándose con otro triunfo fuera de casa al superar en Venado Tuerto, a Atenas por 63 a 77, cerrando así el año con una sonrisa.

Lamentablemente para Unión, Almagro de Esperanza también ganó y no pudo igualarlo en la punta al elenco esperancino. No obstante, la campaña que vienen desarrollando los dirigidos por Rodrigo Juárez es más que alentadora, con un gran rendimiento colectivo.

Síntesis

Atenas de Venado Tuerto 63: Francisco Rizzoti 9, Tomás Nicolau 13, Bautista Peralta 5, Agustín Oneglia 1, Bautista Forgán 2, Hugo Benitez 2, Ignacio Tomé, Francisco Periscich 13, Elías Molina 8, Joaquín Barbarecchi, Ricardo Brite 5, Ignacio Rébora 6. DT: Sergio Bulguese.

Unión 77: Matías Borda Bossana 9, Nicolás Zurvera 4, Juan Ignacio Cipolatti 6, Máximo Blangini 9, Facundo Marcos 9, Juan Zurvera, Guillermo Spila 3, Ramiro Rojo, Matías Loro 19, Joaquín Gariboldi 18. DT: Rodrigo Juárez.

Parciales: 17-17; 13-24 (30-41); 19-24 (49-65); 14-12 (63-77).

Posiciones

– Almagro: 8-0.

– Unión: 7-1.

– Brown de San Vicente: 4-4.

– Atenas: 2-6.

– Americano: 2-6.

– Argentino: 1-7.

Fecha 9, 28/01/22

> Brown vs. Almagro.

> Atenas vs. Argentino.

> Unión de Sunchales vs. Americano.