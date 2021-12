Covid19: Martes con cuatro nuevos positivos confirmados

El Reporte Epidemiológico de hoy martes refleja una situación que venía siendo infrecuente: la confirmación de cuatro casos positivos en solamente una jornada. De esta manera, los casos activos suman seis y la mirada pasará a estar puesta en lo que acontecerá en los próximos días para saber si fue algo aislado o una tendencia sostenida.

Mientras tanto, no se sabe nada acerca de la aplicación local del Pase Sanitario que ya rige desde hoy.

No se trata de un dato menor puesto que el viernes el Municipio publicó en sus Redes Sociales que se adhería al Decreto Provincial Nº 2915 a través del cual se disponen diversas medidas, entre las cuales figura la exigencia del Pase Sanitario. No obstante, cuatro días después, nada se informó y recién al mediodía de hoy martes estaba prevista una reunión para definir distintos aspectos. No obstante, nada ha trascendido ni tampoco existe información oficial por lo que, de cara al fin de semana, comerciantes de la ciudad así como también quienes organizan eventos que podrían estar alcanzados por esta normativa, navegan por una marcada incertidumbre.