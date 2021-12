Padel: Sunchalenses se coronaron Campeonas Nacionales

La Asociación de Padel Sunchales dio a conocer los excelentes resultados logrados por los jugadores que la representaron en el certamen Nacional que recientemente organizó la Federación Argentina de Padel en Rosario, el cual contó con la participación de más de 700 jugadores, habiendo participación sunchalense en 11 categorías.

Caballeros

Cuarta Categoría: C. Pagura y D. Álvarez (8vos de final).

Quinta Categoría: P. Gaido y G. Mendoza; F. Fabrica y R. Schreter; V. Schnell y C. Rodríguez (subcampeones).

Sexta Categoría: E. Giordana y M. Morgada.

Séptima Categoría: J. Donoso y G. Cravero; C. Rodríguez y A. Orlanda (semifinalistas).

Damas

Quinta Categoría: L. Moscioni y C. Gariglio (campeonas). S. Arzuffi y V. Misciagna (4tos de final).

Sexta Categoría: J. Aslan y S. Malano (Campeonas). A. Capella y N. Depetrini (8vos de final). N. Allassia y A. Schreter.

Séptima Categoría: S. Chiarella y C. Quirelli (campeonas). G. Marchisio y G. Marchisio (8vos de final).