Regional Amateur: Libertad superó a Colón de San Justo y está en Cuartos

(Por: Prensa Libertad) – Por el partido de vuelta de la Segunda Fase de la Región Litoral Sur, Libertad eliminó por penales a Colón de San Justo. Gracias al 1 a 0 de la ida, con el 1 a 2 de este miércoles, todo se definió desde el punto del penal y allí estuvo más preciso Libertad que convirtió sus cinco disparos.

No se vio un buen partido del Cañonero. Le costó encontrar los caminos para llegar al arco rival y además tuvo la mala fortuna de que le abrieron el marcador con un gol de otro partido. Corrían 30 minutos del primer tiempo cuando Agustín Albano, desde más de 30 metros, metió un zapatazo que se terminó metiendo en el arco de Alderete para sorpresa de propios y extraños.

Ese gol lo desacomodó aún más a Libertad. Y sobre el cierre de la primera mitad, a los 44 minutos, Fabián Alessio ingresó en soledad para conectar una pelota detenida frontal que cayó a las espaldas de los defensores aurinegros. Baldazo de agua fría para irse al descanso 0-2.

Cuando comenzó el complemento, luego de que el juez del partido omitiera un penal sobre Marcos Quiroga, se iría expulsado Leandro Bertola por un entredicho con la hinchada de Libertad. Ya en el primer tiempo, el capitán visitante caminó por la cornisa tras una dura infracción sobre Costamagna estando amonestado.

Con superioridad numérica, el equipo de Juan Carlos Garello fue en busca del resultado. Sin embargo, siempre encontró bien parada a una sólida defensa de Colón y a un atento Neider Aragón que se mostró rápido para salir a cortar cada pase filtrado y quedarse con la pelota.

Cuando transcurrían 90 minutos y el juego se moría en el “Dr. Plácido Tita”, Diego Babón se lo llevó puesto a Kevin Muñoz y le cometió un claro penal. En la protesta se iría expulsado el propio Babón y el conjunto visitante terminaría con nueve. Muñoz se hizo cargo de la ejecución y no perdonó. Remate cruzado y 1–2 para ir a los penales. Libertad también tuvo la última para empatar y avanzar directamente pero, con cuatro hombres dentro del área, Marcos Quiroga se pasó y remató alto.

En la definición desde los doce pasos, convirtieron para Libertad Muñoz, Costamagna, Góngora, Girard y el definitivo de Quiroga. Para Colón de San Justo marcaron Del Giudice, Albano, Mena y Leiza, mientras que Baroni estrelló contra el palo izquierdo de Alderete el tercer remate de la visita.

Ahora el Cañonero deberá enfrentar a Quilmes de Rafaela que venció en sus dos partidos a Puerto General San Martín. Además el “Cervecero” viene de ser Campeón Absoluto de la Liga Rafaelina por lo que llegará con todo al cruce de los Cuartos de Final. La ida se jugará en Rafaela, mientras que la vuelta se disputará en Sunchales.

Síntesis

Libertad 1 (5): Alderete; Grabenvarter (Góngora), Visetti, Lencina, Correa (Lehamnn); Costamagna, Saavedra (Muñoz), Mansilla, Fernández (Girard); Quiroga y Triverio (Rivero). Suplentes: Unrein y Demarco. DT: J. Garello.

Colón San Justo 2 (4): Aragón; Babón, Baroni, Albano, Alessio; Torres (Juárez), Fantin (Leiza), Del Giudice, Bértola; Suliman (Mena) y Pianetti (Sonzogni). Suplentes: Avalos, Minotti y Fariasi. DT: H. Cardozo.

Árbitros: Angelo Cornaglia. Nicolás Bianco y Axel Pérez.

Amonestados: Triverio y Costamagna (L). Albano y Pianetti (C).

Expulsados: 49’ Leandro Bértola y 90’ Diego Babón (C).

Goles: 30’ Albano (C), 44’ Alessio (C)’ y 90’ Muñoz (L).