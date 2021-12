Colonia Bicha: Habilitaron nodo de la mujer «Élida Sterren»

(Por: Prensa Colonia Bicha) – La apertura del mismo estuvo a cargo de Lucy Serafín quien explicó que venían trabajando con el gobierno anterior en distintos temas culturales y desarrollo social, surgiendo en el 2019 la posibilidad de desarrollar un proyecto que quede en la comunidad.

«Se presenta en la provincia la idea de crear un espacio destinado a la mujer, cuando se nos asignó la partida se comienza a trabajar, pero la llegada de la pandemia demoro todo, cuando nuevamente pudimos retomar, tuvimos otra contrariedad que fue el clima. En el último tiempo se volvió a retomar, aquí estamos con este espacio para que las mujeres vengan, trataremos de solicitar alguna partida para terminar lo que teníamos previsto, un lugar para leer, descansar, tomar mate», destacó Serafín.

Vilma Enrici fue la encargada de explicar la elección del nombre de Elida Sterren, manifestando: «Cuando se habló de dar un nombre al espacio nodo de la mujer, se nos vino a la mente la señora Elida, pensamos en ella porque nos representa a las mujeres por su carisma, compañerismo, sus actividades al servicio del otro, buena persona siempre dispuesta para colaborar con las instituciones, ha dejado una huella en cada uno de sus alumnos, padres, compañeros de trabajo y en toda la comunidad».

«Muchas gracias por su parte en la historia de Colonia Bicha, deseamos que al acercarnos a este espacio que lleva su nombre tengamos presente su legado, su empatía hacia los otros y recordar los hermosos momentos de su paso por este pequeño pueblo que tanto la quieren», concluyó Vilma Enrici.

Prosiguieron con la imposición del nombre «Elida Sterren» al nodo de la mujer con el descubrimiento de una placa y la entrega de un presente a cargo de Teresita Acosta.

Elida Sterren quien fue directora de la Escuela N° 6082 General Martín Miguel de Güemes y desde la referida institución trabajó por la comunidad, señaló que cuando le comunicaron la iniciativa considero que no sabía si era merecedora. «Los años que pase en Colonia Bicha con buenos y no tan buenos momentos, mientras estuve a cargo de la dirección de la escuela simplemente trate de cumplir mi función lo mejor que podía».

Acotó que «en los pueblos chicos el director de la escuela debe abrirse a la comunidad, debe hacer aporte a las instituciones. Después de haberme jubilado con todo el dolor porque no quería retirarme, tengo que agradecer a la directora actual, a los integrantes de Asociación Cooperadora que me dieron la posibilidad en ese momento cuando no tenía dónde ir, de permitirme seguir estando en la localidad de la que no queríamos irnos, fue muy duro el desarraigo, los extraño», afirmó la ex Directora, actualmente radicada en San Guillermo y se comprometió a seguir ayudando dentro de sus posibilidades, agradeciendo este homenaje.