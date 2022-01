Liga Argentina: Libertad regresó a los entrenamientos

El elenco aurinegro pudo acomodarse en el tramo final del año pasado, hilvanando una importante cantidad de victorias que le permitieron trepar en la tabla de posiciones y cerrar el 2021 en el tercer lugar.

Desde ese escalón del podio de la Conferencia Norte, los Tigres buscarán asentarse y sostenerse en la extensa seguidilla de partidos que se viene.

Esta es la programación de enero, en donde solamente tendrá dos partidos en Sunchales y cuatro fuera de casa:

> 11 de enero – 21.30: San Isidro vs. Libertad.

> 18 de enero – 21.30: Libertad vs. Estudiantes (T).

> 20 de enero – 21.30: Libertad vs. Independiente (O).

> 23 de enero – 20.00: Ameghino vs. Libertad.

> 27 de enero – 21.30: Rivadavia (Mza) vs. Libertad.

> 29 de enero – 21.00: Jachal vs. Libertad.