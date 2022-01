Sismondi: «La mejor medida es el aislamiento»

Melisa Sismondi, nueva referente del Comité Operativo de Emergencia, junto a Carina Feldman, Directora del hospital «Almícar Gorosito», analizaron la situación epidemiológica local en un contacto telefónico con «El Mismo Idioma», de Radio Sunchales.

«Viendo la situación actual de gran cantidad de testeos que se solicitan, esta tarde de martes y el próximo jueves, estaremos haciendo hisopados en la plaza Libertad, frente al colegio San José de 17 a 19 horas», indicó, explicando que a través de esta acción se busca dar una mayor respuesta a la comunidad.

En cada una de estas jornadas se realizarán cien testeos cada día por lo que si se terminan antes, se levantará el puesto antes de la hora prevista. También insistió que las muestras se toman a quienes tienen sintomatología compatible con Covid19, pidiendo por favor a quienes no tienen alguno de éstos que no concurran para no tensionar el sistema.

«El personal es el mismo aún con esta gran cantidad de gente que está concurriendo día a día», señaló Feldman, reconociendo que el personal se comienza a agotar por estas extensas jornadas.

Por otro lado, las profesionales explicaron que existen demoras en la entrega de resultados de las muestras puesto que los laboratorios de la región y la capital provincial están al límite de capacidad de procesamiento de testeos. Además, hay horarios en los cuales enviar el material por lo que aquí también puede producirse una demora en la respuesta, debiendo existir cierta consideración de parte de la comunidad ya que esto escapa de las posibilidades de intervención local.

«Hoy tenemos un solo paciente internado en el hospital, con Covid19 positivo, aunque con buena evolución y pronto se le dará el alta», agregó Feldman.

Respecto de los casos aislados, Sismondi reconoció que «no es una cifra que tengamos actualizada puesto que son tantos los casos que se registran cada día que nos resulta imposible establecer esta situación».

Finalmente, las dos doctoras coincidieron en que «la mejor medida es el aislamiento. El hisopado no es una urgencia, es una medida más, si no se puede hacer hoy se hará mañana. Esto no influye en los días de aislamiento ya que se tiene en cuenta la aparición de síntomas».