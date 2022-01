Liga Argentina – F6: Libertad no viaja a visitar a San Isidro

Debido a un nuevo caso positivo de Covid19 en el plantel aurinegro, el Club Libertad comunica que no viajará a San Francisco para enfrentar a San Isidro, en el partido correspondiente a la Liga Argentina de Básquet, priorizando la salud de sus jugadores y cuerpo técnico.

La dirigencia aurinegra indica que, en conocimiento de la nueva disposición de la AdC, atendiendo a la situación epimediológica actual, la misma indica que, «en el caso de que un partido no se dispute por no poder completar sus planteles, se le otorgará 2 puntos al equipo ganador (aquel que pueda completar su equipo) y 1 al perdedor (aquel que no logre completar el mínimo de fichas para jugar)».

La previa del partido que no será

(Por: Prensa Libertad) – Los Tigres se estrenan en el 2022 en San Francisco. Con las bajas de Julián Eydallín, Nicolás Quiroga, Franco Lombardi, afectados por Covid, y de Mateo Pérez, contacto estrecho, Libertad visitará a San Isidro. Los dirigidos por Beltramo, por su parte, sufrirán las ausencias de Federico Zezular y Jerónimo Suñé, quienes también arrojaron positivo en su PCR y ya se perdieron el partido del viernes (triunfo 84 a 86 vs. Villa San Martín).

En definitiva, el entrenador Sebastián Porta tendrá a disposición a: Manuel Alonso, Bernardo Barrera, Juan Pablo Wall, Enzo Rupcic, Estefano Simondi, Nicolás Giménez, Nicolás Chiaraviglio y Mateo Porporatto. Los jugadores afectados cumplirán el aislamiento correspondiente y de no mediar inconvenientes, estarán en condiciones de retornar en el próximo partido, cuando los Tigres reciban a Estudiantes de Tucumán el próximo martes 18.

Esta noche será la cuarta vez en la que se enfrenten San Isidro (4°) y Libertad (8°). En los anteriores duelos siempre triunfó el equipo local. En Sunchales fue victoria aurinegra por 75 a 69, mientras que en San Francisco festejaron los “Halcones Rojos” en las dos oportunidades, por 111 a 84 y 96 a 90.