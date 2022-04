Liga Provincial: Unión retomó los entrenamientos

El equipó de Primera División de básquet de Unión comenzó con los trabajos correspondientes a la pretemporada, en vistas a la reanudación del Torneo de la Liga Provincial de Básquet.

El plantel dirigido por Rodrigo Juárez cerró el 2021 en segundo lugar de su Zona, acumulando siete triunfos y un solo traspié.

El venidero compromiso del albiverde será el próximo 28 de este mes, cuando reciba a Americano en el marco de la Novena Fecha del campeonato.

Posiciones

– Almagro: 8-0.

– Unión: 7-1.

– Brown de San Vicente: 4-4.

– Atenas: 2-6.

– Americano: 2-6.

– Argentino: 1-7.

Fecha 9, 28/01/22

> Brown vs. Almagro.

> Atenas vs. Argentino.

> Unión de Sunchales vs. Americano.

Fecha 10 (4 de febrero)

> Argentino vs. Brown.

> Americano vs. Atenas.

> Almagro vs. Unión.