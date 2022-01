Fútbol: Tosetto dirigirá a Sportivo Suardi

(Por: Radio Belgrano Suardi) – El «rojiblanco» acordó la contratación de quién fuera durante muchos años entrenador de Unión de Sunchales. Será su primera incursión en la Liga San Francisco. En diálogo con Radio Belgrano, afirmó que «me gustó mucho la institución y la propuesta y por eso terminé aceptando».

«Sportivo tiene un equipo armado, eso es una ventaja, aunque eso no implica que busquemos algún refuerzo en particular. Por otra parte me motivó el hecho de que el club ya está clasificado para el Regional Amateur 2022», agregó.

El acuerdo es por el lapso de un año. La pretemporada arrancará el lunes 24 de enero.