Liga Argentina – F7: Libertad arranca el año ante su gente recibiendo a Estudiantes de Tucumán

El plantel profesional del básquet aurinegro sufre las consecuencias del Covid y así lo reflejan las bajas en el equipo de Sebastián Porta. Al encuentro suspendido del pasado martes ante San Isidro, donde la nueva disposición de la AdC le dio el partido ganado a los de San Francisco por 20 – 0, se suman cuatro ausencias para el cotejo frente a Estudiantes de Tucumán.

Los jugadores que continúan transitando la enfermedad son Manuel Alonso, Enzo Rupcic, Juan Pablo Wall y Mateo Porporatto. A ellos hay que sumarle una nueva presencia de Nicolás Chiaraviglio con la Selección Argentina. El joven de 17 años es parte del programa Impulsar, diseñado entre CAB y el Ministerio de Deportes y Turismo para el desarrollo del 3×3, que tiene lugar en Tecnópolis y tampoco estará entre las opciones del cuerpo técnico.

Con este panorama, los Tigres (4-2) recibirán a Estudiantes de Tucumán (5-3) a partir de la hora 20.30. La “Cebra”, por su parte, ya disputó cuatro encuentros en este nuevo año y llega con mucho más rodaje al “Hogar de los Tigres”. Sin embargo, los tucumanos también sufrirán una baja sensible, ya que su principal figura y capitán José Muruaga, no viajó junto al plantel por un problema familiar.

Programación partidos:

> Jueves 20 – 21.30: Libertad vs. Independiente (Oliva).

> Domingo 23 – 20.00: Ameghino (Villa María) vs. Libertad.

> Jueves 27 – 21.30: Rivadavia (Mendoza) vs. Libertad.

> Sabado 29 – 21.00: Jachal (San Juan) vs. Libertad.