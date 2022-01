Liga Provincial – F9: Unión regresa a la actividad recibiendo a Carlos Pellegrini

El Bicho Verde retomará esta noche la competencia oficial del certamen oficial de Mayores de la Provincia, cuando desde la hora 21.30, reciba a Americano de Carlos Pellegrini en «La Fortaleza del Bicho». Los albiverdes, buscarán seguir acumulando victorias para sostener el segundo puesto.

En lo que va de la competencia, los dirigidos por Rodrigo Juárez cayeron una sola vez, ante Almagro de Esperanza, único equipo que lo supera en la tabla valorativa. En la siguiente Fecha (Décima y última) se verán nuevamente las caras en Esperanza, donde Unión buscará revancha.

Mientras tanto, cabe recordar que los cuatro mejores de cada Zona accederán a la siguiente instancia. Allí se conformará una tabla general en la cual estarán los equipos del primero al 17º lugar, en la cual, los cuatro últimos jugarán un Repechaje. A su vez, el peor equipo (17º) de la Fase Inicial terminará su participación. Los ganadores de los cruces al mejor de tres cotejos se sumarán a los 12 primeros, para darle paso a la postemporada.

Posiciones

– Almagro: 8-0.

– Unión: 7-1.

– Brown de San Vicente: 4-4.

– Atenas: 2-6.

– Americano: 2-6.

– Argentino: 1-7.

Fecha 9, 28/01/22

> Brown vs. Almagro.

> Atenas vs. Argentino.

> Unión de Sunchales vs. Americano.

Fecha 10 (4 de febrero)

> Argentino vs. Brown.

> Americano vs. Atenas.

> Almagro vs. Unión.