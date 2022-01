Liga Provincial – F9: Unión superó a Carlos Pellegrini y festejó por partida doble

El Bicho Verde tuvo un gran regreso a la competencia oficial anoche, cuando ante su gente, superó con amplitud a Americano de Carlos Pellegrini, en un partido que fue manejando desde el inicio mismo, acentuando cada vez más su dominio para llegar a un amplio 86 a 56.

No obstante, la alegría no terminó con esta victoria sino que también se festejó el inesperado traspié de Almagro de Esperanza ante Brown de San Vicente. De esta forma, el albiverde lo alcanzó en lo más alto de la tabla y la semana próxima se miden en Esperanza por la última Fecha, para dirimir quién será el mejor equipo de la Zona C.

Síntesis

Unión 86: Juan Andrés Zurvera 4, Matías Borda Bossana 9, Guillermo Spila 2, Ramiro Rojo 10, Sebastián Fux 2, Juan Ignacio Cipolatti 14, Nicolás Zurvera 10, Máximo Blangini 7, Matías Loro 14, Miguel Isola 7, Joaquín Gariboldi 7. DT: Rodrigo Juárez

Americano de Carlos Pellegrini 56: Tomás Rolandi 1, Emanuel Gaggi 18, Ignacio Perez 9, Gastón Fenoglio 13, Juan Mattalia 3, Diego Hulman, Federico Barra 8, Manuel Cichello 2.

Parciales: 24-15; 18-8 (42-23); 27-17 (69-40); 17-16 (86-56).

Árbitros: Ezequiel Angelini y Nicolás Cecchetti.

Comisionado: Néstor Favre.

Novena Fecha

> Unión 86 vs. Americano 56.

> Brown SV 87 vs. Almagro 74.

> Atenas VT 58 vs. Firmat 79.

Fecha 10 (4 de febrero)

> Argentino vs. Brown.

> Americano vs. Atenas.

> Almagro vs. Unión.

Posiciones

– Almagro: 8-1.

– Unión: 8-1.

– Brown de San Vicente: 5-4.

– Atenas: 2-7.

– Americano: 2-7.

– Argentino: 2-7.