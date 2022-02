Regional Amateur: Garello satisfecho con el rendimiento aurinegro

Juan Carlos Garello, técnico del Deportivo Libertad, mantuvo un contacto telefónico con Mario Ceballos, en Deporte 21, en el cual se refirió a lo que fue la participación del equipo en el Regional Amateur, donde este fin de semana quedó eliminado a manos de San Jorge.

«El objetivo era la participación, fuimos muy competitivos y ayer estuvimos muy cerca… creo que el resultado en nuestra cancha fue un poco mentiroso y el que no nos permitió ir a los penales. Fue una serie muy pareja, ellos fueron contundentes acá y ayer -por el domingo- no pudieron convertir pero no deja de ser para nosotros un balance positivo», comentó.

«Nuestro plan era cuidar el cero en nuestro arco y de conseguir un gol, sabíamos que ellos se iban a llenar de dudas. Así fue, pudimos convertir y apenas después del 1 a 0 tuvimos un par de situaciones más y después en la búsqueda del resultado, dejamos espacios y nos generaron situaciones… pero es así, cuando veíamos que ellos no podían convertir, pensamos que teníamos el terreno para llegar al segundo gol aunque finalmente no se dio así», continuó.

«Analizaba que si pasábamos este cruce, íbamos a tener muchas posibilidades de llegar a la Final porque creo que la Zona de Entre Ríos no es tan fuerte como la de Santa Fe… nos queda ese sabor amargo de saber que estuvimos cerca pero no pudimos concretarlo», siguió.

«Estamos tranquilos porque los chicos hicieron mucho esfuerzo… por ejemplo, estar jugando ahora, en enero, cuando muchos no están acostumbrados», añadió.

Finalmente señaló que de ahora en más tendrán un pequeño descanso pero ya se tienen que enfocar en lo que vendrá, puesto que será el 2022 un año cargado de compromisos liguistas y también con participaciones especiales en el Centenario de la LRF.