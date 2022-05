Unidad Ciudadana y su postura acerca de diversos temas

(Por: Prensa Unidad Ciudadana) – Desde Unidad Ciudadana Sunchales nos dirigimos a la comunidad para hacerles llegar nuestra opinión sobre temas actuales que nos vienen atravesando, con el fin de que las vecinas y vecinos no se sientan solos en este verano con tantos matices y así puedan sumarse a la reconstrucción de este espacio que desde el 2017 viene trabajando con la misma idea y con el mismo rumbo para ser una propuesta sólida a nivel local, con reconocimiento de dirigentes provinciales y nacionales.

Sunchales: desde la asunción de los nuevos concejales no hubo cambios significativos, como se podía prever, una administración planchada y de espaldas a los problemas de la sociedad con muchas necesidades que no son solucionadas de fondo desde el ámbito municipal. Sólo llamo la atención la opinión de la concejal Ochat al lamentarse de la poca participación de nuestra ciudad en la coparticipación del gobierno provincial, ya que no hizo más que recordar que los problemas irresueltos vienen de los 12 años de gobierno socialista en la provincia, como los temas energía y agua potable a los que hizo referencia.

Provincia: la administración provincial prácticamente se deshizo de funcionarios de nuestra línea, pegándose a las políticas nacionales con un accionar proteccionista a los intereses del poder.

Con una propuesta que dio muy buen resultado, principalmente en la clase media-alta, el programa Billetera Santa Fe fue un plan que disimuló la falta de apoyo al control de precios ya que con el 30% de reintegro de las compras en efectivo adherido al sistema se logró palear la inflación en esos sectores, paulatinamente se fueron sumando comercios, lo que hizo más general el beneficio aunque la falta de efectivo de muchos sectores sociales impide la adhesión.

Nación: las características del presidente y el resultado electoral hacen que sea un gobierno amplio y que todos los sectores sean escuchados, aunque con dificultades a la hora de resolver algunas cuestiones.

El tema judicial con la reciente denuncia del armado de una mesa judicial en la provincia de Buenos Aires en la administración Vidal, las visitas al entonces Pte. Macri a la casa rosada y a olivos de jueces, las diferentes causas denunciadas por empresarios, etc., hacen imperiosa una reforma judicial, por eso desde aquí adherimos a la marcha nacional para apoyar a nuestro ministro Martín Soria en la compleja reestructuración de la justicia para que realmente sea Justicia.

El arreglo con el FMI nos dejó un sabor agridulce, se legitimó una deuda viciada de nulidad ya que se usó para la fuga, condenando al pueblo a pagarla con monitoreo del organismo internacional durante 15 años más. Perdimos la oportunidad de sacar de raíz ese mecanismo de negociados de unos pocos para dominación de todo un pueblo, aunque en las condiciones políticas actuales y el marco geopolítico mundial nos posiciona en una situación donde no había muchas alternativas y en definitiva creemos q se optó por una salida que deje conforme a la gran mayoría, evitando el shock ante una determinación extrema. Respetamos la decisión de Máximo Kirchner de renunciar como presidente de bloque y consideramos un acto de sensatez y de responsabilidad política manteniendo los valores que lo caracterizan y diferenciándose de muchos que solo buscan protagonismo o defender otros intereses de espaldas a la Nación.

Nos queda esperar que el impacto sobre los más vulnerables sea atenuado, ya que en dos años no va a haber desembolsos, y se pueda desarrollar algún aspecto que nos genere más justicia social.

Vemos con agrado el avance en la obra pública en la zona. La concreción de la autopista 34 es un hecho que avanza en condiciones adversas, a paso lento pero continuo y esperamos que para fin de año esté terminado el trazo urbano.

Vemos con entusiasmo la posibilidad de solución a la crisis de SanCor con el apoyo del banco Nación y de organismos del estado, ayuda e intervención indispensable para encontrar una salida viable.

La creciente reinserción de empresas y la inversión en nuevos emprendimientos hacen que se vea un futuro promisorio para los jóvenes y esto es típico de un gobierno peronista. Que facilita la educación, la producción y el desarrollo, y no la especulación, la evasión y la fuga de capitales. Creemos que esta es la verdadera grieta que históricamente tenemos en Argentina y que fácilmente logra sostenerse con el éxito ahora electoral de un sector minoritario que trabaja para ese objetivo, en contra de las mayorías que nos vemos disminuidas por el poder que va apoderándose de todo el andamiaje de un país y que el sector político no puede contrarrestar.

Están siempre todos y todas invitadxs a debatir, a charlar y poder ofrecerle a la ciudad y a la zona otras metas a las que hoy vemos, donde todos podamos estar contenidos mirando desde el mismo lado.