Balance positivo de los controles de tránsito

La Municipalidad de Sunchales, a través de la Agencia de Seguridad Ciudadana y Vial, informó que en el mes de enero se llevaron a cabo tareas de control por la Guardia Urbana Sunchalense (G.U.S.) en distintos puntos de la ciudad. Las mismas tienen no solo el objetivo de realizar el control y ordenamiento sino además, apelar a la concientización y responsabilidad individual y colectiva sobre el comportamiento y conducción en la vía pública.

Como parte de las acciones, se registraron los siguientes resultados:

> Operativos: 40.

> Actas labradas: 227.

– 25 por no llevar casco.

– 25 por no poseer espejos.

– 30 por no contar con documentación.

– 23 por estacionar en lugar prohibido.

– 22 por registro en trámite.

– 12 por no contar con registro.

– 5 por circular a contramano.

Además, se retuvieron cuatro motocicletas y dos automóviles.

Por último, desde el área señalaron que similares controles proseguirán durante el transcurso del mes de febrero, solicitando la documentación pertinente personal y del automotor.