Unión diagrama su participación en el fútbol de Afa

El Coordinador de Divisiones Formativas de Unión, Matías Solaro, junto al Vicepresidente de la Subcomisión de Juveniles Diego Ferrero, se reunieron con quienes hasta el momento formarán parte del torneo Regional de AFA, que tendrá al club Atlético Unión como uno de los participantes con las categorías, Sub 13, Sub 15 y Sub 17.

Hasta el momento, son doce los clubes que confirmaron su participación: Talleres de Córdoba, Racing de Córdoba, Las Palmas, Argentino Peñarol, General Paz Juniors, Colón de Colonia Caroya, Alumni de Villa María, 9 de Julio de Morteros, Unión de Sunchales, Ben Hur de Rafaela, Atlético San Jorge y Sportivo Belgrano.

El inicio de la competencia en principio sería el 30 de marzo y se jugaría cada 15 días para que no afecté a las correspondientes Ligas.