Box: Eliana Orecchia retomó el profesionalismo con un triunfo

La boxeadora de nuestra ciudad retomó su actividad oficial en el campo rentado del boxeo al presentarse este viernes en Colonia Aldao, donde se midió con Carmen Bratschi, oriunda de la localidad bonaerense de Lincoln. La victoria fue para la sunchalense, quien de esta manera consiguió su primer triunfo en su etapa como profesional.

El festival boxístico, fiscalizado por la Asociación Santafesina de Box, se desarrolló en el Centro Cultural, Deportivo y Biblioteca Aldao, contando con la concurrencia de unas 200 personas.

Además de la participación de Orecchia, hubo tres peleas previas:

> Tomás LLopis (Devoto) Ganó Por Puntos a Juan Zanabria (Aldao).

> Nicolás Morlachi (Rafaela) Ganó Por Puntos a Pablo Paredes (Aldao).

> Yonatan Kessel Empató con Ernesto Salvatierra (Ceres).

Así se expresó ella misma en Facebook:

Bueno anoche se ganó, una decisión ajustada no fue fallo amplio, de hecho una tarjeta me dio perdida, por un momento sentí que la había empatado y lo dije en una entrevista ya que soy muy autocrítica, hoy mirando la pelea de ángulos distintos me quedo tranquila que si la gane por casi nada pero ganada, nadie me regaló nada, no hubo localismo ya que no fue por gran cantidad de puntos, simplemente gané y eso me hace feliz, gracias a Mi Rival excelente pelea, dura no voy a decir que era fácil xq no lo fue. Cosas para mejorar puff montón pero es la primera de miles. AGRADECER A TODOS POR EL APOYO. En especial a mi familia que sin ellos no sería posible. Espero volver pronto al ring…