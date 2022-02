Liga Argentina F17: Jáchal se aprovechó de un apático Libertad y dio el golpe

En un partido en el cual el relator de FM Nuevo Mundo Fernando Robledo no dudó en calificar como «memorable», por lo flojo, Libertad disputó un encuentro sumamente complejo de calificar. Jáchal, el rival de esta 17ª Fecha de la Liga Argentina, planteó y ejecutó el ritmo que mejor le sentó para sorprender con un triunfo 56-63 en «El Hogar de los Tigres».

Los visitantes llegaban con dos triunfos en 17 presentaciones e incluso ya Libertad lo había superado en condición de local. No obstante, en una noche de pesadilla para los aurinegros, no encontraron en ningún momento por dónde pasaba el partido y padecieron cada cuarto.

Si el cotejo no se resolvió a favor de los de San Juan fue por su propia limitación ya que no pudieron aprovechar tres cuartos en donde los Tigres no fueron en nada parecido a lo que venían demostrando. El bajo goleo de la primera mitad, con 26 puntos en esos 20 minutos (18 y 8) tampoco eran mejorados en demasía por la visita (20 y 10). El tercer chico fue más de lo mismo, con un poco más de goleo (14-16).

En el tramo final de lo que parecía sería un ineludible soporífero encuentro, Libertad arrancó enchufado esos últimos diez minutos. Con eso le bastó para darle forma a un parcial de 8-0 inédito para la noche, mediante el cual pudo descontar esa pequeña luz de desventaja y pasar a dominar 48 a 46. Sin embargo fue un espejismo porque de inmediato Jáchal echó el resto y fue suficiente para recuperar el liderazgo y adelantarse 52-60 ante un otra vez confundido Libertad que no sabía qué hacer para volver a estar en partido y una distancia de un puñado de puntos parecía ser indescontable.

En el cierre, la visita sostuvo su intensidad, apoyándose en la gran labor de sus jugadores cubanos que demostraron un interesante nivel y por el contrario, Libertad siguió enredado en sus limitaciones viendo atónito cómo uno de los equipos que peor rendimiento venían teniendo le saca un triunfo que seguramente lamentará puesto que le impide seguir cerca del segundo pelotón de la clasificación.

Planilla completa del partido