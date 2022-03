LRF – Copa Centenario: Se definió la programación de la Primera Fase

Luego de la reunión del Consejo Directivo de la Liga Rafaelina de Fútbol, quedó determinada la programación de la Primera Fase de la Copa Centenario, que comenzará este fin de semana. Habrá algunos adelantos el viernes y sábado, pero la gran parte de los encuentros serán el domingo.

Programación:

> Viernes – 21.00 Categoría 2010 y 22.00 Primera División

– Juventud de Villa San José vs. 9 de Julio.

– Moreno de Lehmann vs. Argentino Quilmes.

– Sábado – 16.00 Categoría 2010 y 17.00 Primera División

– Dep. Josefina vs. Atlético de Rafaela.

– Defensores de Frontera vs. Bochófilo Bochazo.

– Atlético Esmeralda vs. Talleres de María Juana.

– San Isidro de Egusquiza vs. Dep. Tacural.

– Domingo – 16.00 Categoría 2010 y 17.00 Primera División

– Belgrano de San Antonio vs. Libertad de Sunchales.

– Zenón Pereyra F.C. vs. Dep. Ramona.

– Argentino de Humberto vs. Brown de San Vicente.

– Libertad de Estación Clucellas vs. Florida de Clucellas.

– Deportivo Susana vs. Deportivo Aldao.

– Sp. Roca vs. Unión de Sunchales.

– Independiente de Ataliva vs. Sp. Norte.

– San Martín de Angélica vs. Ben Hur.

– Sp. Santa Clara vs. Independiente de San Cristóbal.

– Dep. Bella Italia vs. Argentino de Vila.

– La Hidráulica de Frontera vs. Ferrocarril del Estado.

El miércoles 9 de marzo completarán Tiro Federal de Moisés Ville vs. Atlético María Juana, a las 20 hs. cat. 2010 y 21hs. primera.