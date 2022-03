Concejo: Toselli ofreció un discurso con varios anticipos de proyectos

El Intendente Gonzalo Toselli visitó el Recinto de Sesiones «Mirta Rodríguez» para ofrecer su discurso de apertura del período legislativo en el cual efectuó un repaso por lo hecho en el último tiempo, así como también buscó trazar de manera anticipada por dónde transcurrirá su gestión en el presente año.

Durante más de una hora, enumeró diferentes iniciativas que tendrán impacto en múltiples áreas de la ciudad. Si bien la obra pública es la que se lleva buena parte de la atención, hubo «títulos» de proyectos que abarcan otras áreas. El desafío estará en poder transformar los mismos en acciones concretas puesto que en los últimos años, varios de los anticipos no pudieron plasmarse ya no en cuestiones concretas sino que no llegaron al Concejo para su discusión. Por eso será fundamental estar atentos al orden de prioridades que se le otorga así como también al seguimiento de su puesta en práctica posterior.

El Intendente Gonzalo Toselli abrió este 3 de marzo el período de sesiones en el Concejo Municipal. La ceremonia tuvo lugar en el propio recinto legislativo, y participaron de la misma, además del máximo exponente del Ejecutivo, los seis ediles, y los medios de comunicación locales.

En esos instantes, y como marca el protocolo, la presidenta del concejo le dio la bienvenida a los presentes y el acto comenzó con el tradicional izamiento de la bandera Argentina.

Acto seguido, el Intendente, quien estuvo acompañado por gran parte del gabinete municipal, abrió el año legislativo del Concejo Municipal con el tradicional discurso de apertura. En primera instancia saludó a los presentes y agradeció a los integrantes del cuerpo legislativo, luego pidió un minuto de silencio por la paz mundial y de manera especial por las víctimas del conflicto entre Ucrania y Rusia, las víctimas del covid e hizo mención especial a los caídos en la Guerra de Malvinas, a pocos días de conmemorarse el 40 aniversario del inicio del conflicto bélico.

El intendente presentó el Informe anual correspondiente al año 2021, y los principales desafíos previstos para el año en curso, poniendo mayor énfasis en el nuevo plan de gestión que incluye cuatro ejes de trabajo; Ciudad Inclusiva, Ciudad del Desarrollo y las Oportunidades, Ciudad Sustentable y Municipio Moderno y Transparente.

En su discurso, y en cuanto al Plan integral de Seguridad, destacó “incorporamos nuevos programas y nuevas obras, que se suman a los ya conocidos ya que nos permiten continuar avanzando hacia una ciudad mas segura y tenemos como objetivo llegar a las 60 cámaras”. Además, menciono que “Tenemos en marcha el Mapa del Delito, Anillo Digital, Ojos en Alerta y estamos desarrollando constantemente jornadas de capacitación abierta a toda la comunidad. Vamos a incorporar personal a GUS y se adquirirán vehículos para poder dar mayor respuesta a las necesidades de los vecinos. Trabajamos codo a codo con Protección Civil, continuando con la elaboración del “Manual de Crisis”.

Luego, en materia al acceso de la vivienda, el mandatario señaló “es uno de los derechos primordiales, impulsamos el Plan de Acceso al Suelo y la Vivienda. El proyecto del Parque Habitacional es una inversión superior a los 500 millones” y siguió “También llevamos adelante el Plan de Ahorro previo Municipal “Sunchalote”, hace poco nos reunimos con el Director Nacional de políticas de Suelo y pronto vamos a firmar un convenio adicional con el gobierno nacional para sacar a la venta las etapas 2 y 3 de Sunchalote”.

En cuanto al Plan de Ahorro Municipal de Viviendas, entregamos ocho unidades habitacionales y hay dos en construcción”.

Acto seguido, el Intendente subrayó el trabajo que se viene desarrollando en conjunto con las Vecinales y afirmó que “el monto presupuestado para este año que transcurre es mas de 16 millones de pesos”.

En cuanto al Plan de Acceso a la Cultura, hizo referencia a la puesta en marcha del “CineArte”, “Museo a la Carta”, y sobre el inicio de los Talleres del Liceo Municipal. El intendente explicó sobre la puesta en marcha de “Radio CulturA”, “gestionamos ante el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) un nuevo espacio destinado a la participación de artistas, educadores y comunicadores que se encuentran interesados en difundir la cultura local”.

Tras el balance sobre Economía Social y Cooperativismo, el Intendente enfatizó sobre tres proyectos claves: la puesta en marcha de una nueva línea de productos “miel pura fraccionada” operada por la Cooperativa Sembrando Oportunidades; la puesta en marcha de la “maquina de leche de soja” y sobre la “Planta de Biodiesel” como nueva unidad productiva.

Por último destacó el programa CoopStartup “En conjunto con la municipalidad de Avellaneda, la Legacoop y la Unión Europea, participamos del Programa CoopStartup, para generar Cooperativas con base tecnológica” y anunció que “el mismo comenzará con la llegada de la misión italiana el próximo 7 de marzo y se extenderá en nuestra ciudad los días 12, 13 y 14, donde tendremos la posibilidad de mostrar nuestro desarrollo y nuestro potencial”.

Otro de los párrafos especiales del discurso fue dedicado a “Ciudad Sustentable”. En cuanto al Plan de gestión ambiental, Toselli hizo énfasis sobre los trabajos que se desarrollan en Higiene Urbana, Redes Cloacales, Centro Ambiental, y programa de Uso Eficiente de Energías y Energías Renovables. Entre los anuncios, mencionó la Escuela Municipal Agroecológica Sunchales, como proyecto destinado al fortalecimiento de vínculos sociales y hábitos saludables a través del trabajo con la tierra y finalizando destacó la “Eco Canje” que en 11 ferias realizadas en el 2021, recuperó más de 17 mil kilos de materiales plásticos, cartón, papel y aluminio. Este año continuaremos trabajando a la par con 20 instituciones que participan del Programa con ferias quincenales”. Cerrando este segmento, mencionó acciones y programas: “ Jardines y Huertos Terapéuticos”, “Plan Rector de Arbolado”, “10. Arboles”, “Vivero Municipal”, “Parque Municipal”.

Respecto a la Infraestructura Urbana y Rural, el Intendente Toselli dijo que “con un presupuesto superior a los cincuenta millones de pesos para mejorar dos trazas del distrito y además, nos adherimos al Programa Caminos de la Ruralidad”. Por otra parte, Vialidad Nacional aprobó la ampliación del proyecto autopista de Ruta Nacional Nº 34 en el tramo Ataliva a Sunchales y la correspondiente iluminación.

En cuanto a las obras de Gasoducto, confirmó que finalizarán entre seis y ocho meses y continuando sobre el avance de obras de infraestructura, expresó “en el mes de enero licitamos la obra del puente Ameghino. En cuanto a obras de cloacas, los trabajos de reposición de cañerías, por administración y con un presupuesto de treinta millones se continuará con obras de cloacas. Asimismo, el Proyecto Integral de Cloacas, a través del Ente Nacional de Obras Hídricas de Sanamiento (ENOHSA) permitirá la dotación de infraestructura al 100 % de la Ciudad, dichos trabajos se desarrollarán en tres etapas.

En otro orden, sobre cunetas y desagües, Toselli puntualizó que “se han realizado 15.200 metros lineales de cordón cuenta y 2600 metros de desagües y, proyectando 2022, 2.500 metros de cordón cuneta y acequias”. Además adelantó que “se presentará ante el Gobierno Provincial el proyecto para mejoras en la calle Balbín y que a su vez se eleva al Concejo el proyecto de Ordenanza de adhesión y sobre “Argentina Hace” que apunta a la pavimentación de calle Falucho, obra que mejorará el ingreso al Centro de Salud del Barrio Colón.

Respecto a las obras de pavimentación, el mandatario también confirmo que “se ejecutaron 175 cuadras; 45 durante el año 2021; 27 cuadras del Plan de reconstrucción de pavimento, 9 del Plan Integral de Pavimento y 9 del Plan Barrio Colon y se proyecta para el 2022, 54 cuadras. No obstante, se firmó el Decreto para la licitación pública que comprende la ejecución de 22 cuadras de pavimento.

Finalizando el discurso de apertura de sesiones 2022, el Intendente Toselli instó a la reflexión sobre la Autonomía Municipal y seguidamente, resaltó la nueva marca Ciudad “Somos Sunchales” y la importancia de contar con una marca que identificará a los sunchaleses desde ahora.