LRF – Inferiores: Con la Copa Centenario se pone en marcha la actividad oficial

En la jornada de hoy tendrá lugar el puntapié inicial de la Etapa Clasificatoria en las seis sedes con la primera jornada. Todo su desarrollo se jugará este fin de semana, estando en juego las Copas de Plata y Oro, siendo Unión una de las sedes.

Cancha de Unión:

– Zona C:

> 19.00: Deportivo Tacural vs. Deportivo Ramona.

> 20.00: Libertad de Sunchales vs. Argentino de Vila.

– Zona D:

> 21.00: Selección Liga Esperancina vs. Belgrano de San Antonio.

> 22.00: Aldao vs. Unión de Sunchales.

En cada una de las Zonas, el primero y segundo jugarán la Copa de Oro y el resto la Copa de Plata, desarrollándose la jornada de cierre el próximo domingo en el predio del Autódromo rafaelino. La actividad comenzará a partir de las 9 horas y se estableció una entrada general de 200 pesos