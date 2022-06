Voley Femenino: Buen arranque para los equipos aurinegros

(Por: Prensa Libertad) – El pasado fin de semana, se disputó el habitual Abierto de vóley femenino organizado por el club Unión de San Guillermo. Libertad participó con los equipos Sub 14 y Sub 18, el cual se quedó con el Subcampeonato de la Copa de Plata.

En la Final, las chicas Sub 18 cayeron ante Social de Chipión para culminar un gran torneo. Lo propio hizo el equipo sub 14 que, con base de chicas sub 12 y 13, sumaron una excelente cantidad de partidos a pesar de no haber podido superar los cruces para acceder a las Semifinales.