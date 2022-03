El sábado se puso en marcha la actividad oficial del básquet 2022 de la Asociación Rafaelina con la disputa de la Primera Fecha, Tira A, de las divisiones Formativas.

El detalle de los resultados, es el siguiente:

U14:

> Libertad 78 vs. Independiente 34.

> Unión 95 vs. 9 de Julio 35.

> Ben Hur 70 vs. Atlético Rafaela 46.

U16:

> Peñarol 87 vs. Quilmes 32.

> Unión 71 vs. 9 de Julio 57.

> Libertad 65 vs. Independiente 52.

> Ben Hur 50 vs. Atlético 54.

U21:

> Unión 88 vs. 9 de Julio 63.