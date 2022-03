LRF – Copa Centenario: Definieron los días y horarios para completar la Primera Fase

Liga Rafaelina de Fútbol informa que ya están definidos los días y horarios para completar la 1° Fase de la Copa Centenario LRF, que hasta aquí, solo tiene dos partidos disputados. La victoria de Quilmes 3-1 sobre Moreno de Lehmann y el triunfo de 9 de Julio 4-1 ante Juventud Unida de Villa San José.

Miércoles 16 de marzo

> 20.00 hs. Categoría 2010 – 21.00 hs. Primera.

– Tiro Federal de Moisés Ville vs. Atlético María Juana.

Viernes 18 de marzo

> 20.30 hs. Categoría 2010 – 21.30 hs. Primera.

– Deportivo Bella Italia vs. Argentino de Vila.

Sábado 19 de marzo

> 16.00 hs. Categoría 2010 – 17.00 hs. Primera.

– Atlético Esmeralda vs. Talleres de María Juana.

– Sportivo Santa Clara vs. Independiente San Cristóbal.

– Libertad de Estación Clucellas vs. Florida de Clucellas.

– La Hidráulica vs. Ferro.

Domingo 20 de marzo

> 14.00 hs. Categoría 2010 – 15.00 hs. Primera.

– San Isidro de Egusquiza vs. Deportivo Tacural.

– Defensores de Frontera vs. Bochófilo Bochazo.

– Deportivo Susana vs. Deportivo Aldao.

> 14.30 hs. Categoría 2010 – 15.30 hs. Primera.

– Zenón Pereyra vs. Deportivo Ramona.

> 15.00 hs. Categoría 2010 – 16.00 hs. Primera.

– Independiente de Ataliva vs. Sportivo Norte.

– San Martín de Angélica vs. Ben Hur.

– Belgrano de San Antonio vs. Libertad de Sunchales.

> 15.30 hs. Categoría 2010 – 16.30 hs. Primera.

– Argentino de Humberto vs. Brown de San Vicente.

> 16.00 hs. Categoría 2010 – 17.00 hs. Primera.

– Deportivo Josefina vs. Atlético de Rafaela.

– Sportivo Roca vs. Unión de Sunchales.