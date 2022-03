ARB Preparatorio – F1: Libertad recibe a Ben Hur de Rafaela

(Por: Prensa Libertad) – Este viernes, desde las 21.30, Libertad recibirá a Ben Hur de Rafaela en el comienzo del Torneo Preparatorio 2022 de la Asociación Rafaelina. En la previa charlamos con el debutante entrenador aurinegro Guillermo Kenig, que nos contó sus sensaciones sobre este desafío que comienza.

“Vamos a intentar enseñarle a los chicos, sobre todo que sean buenas personas y que disfruten dentro de una cancha de básquet”, señaló el flamante DT en relación al objetivo para este año. Kenig no solo estará al frente en Primera División, sino también será el DT del plantel U18.

Al igual que el año pasado, el plantel superior contará con la presencia de Mariano Ceruti que continuará una temporada más defendiendo los colores amarillo y negro. Además, a sus 42 años, volverá a ser una pieza fundamental para el crecimiento y acompañamiento de los jóvenes valores.

El Torneo Preparatorio de la ARB se dividirá en dos zonas de cuatro equipos cada uno, en la que se jugará todos contra todos en partidos de ida y vuelta para finalmente conocer las posiciones finales que determinarán los cruces de cuartos de final.

Libertad integra el Grupo A junto a Ben Hur, Quilmes y 9 de Julio de Rafaela. Compartimos el fixture de los Tigres:

– F1: Libertad vs. Ben Hur.

– F2: Quilmes vs. Libertad.

– F3: 9 de Julio vs. Libertad.

– F4: Ben Hur vs. Libertad.

– F5: Libertad vs. Quilmes.

– F6: Libertad vs. 9 de Julio.

Unión debuta de local

Por su parte, el club Atlético Unión retomará la competencia doméstica en condición de local, cuando también esta noche reciba a Atlético de Rafaela desde la hora 21.30, en «La Fortaleza del Bicho».

El grupo que integra el albiverde, se completa con Atlético Rafaela, Independiente y Peñarol.