Ajedrez: Buena participación en el IRT de la Sociedad Española de Rafaelaee

Bajo la organización de la Sociedad Española de Rafaela, este fin de semana se desarrolló el Torneo IRT de Ajedrez en dicha ciudad. El evento Ajedrecístico estuvo dirigido por el Árbitro Román Rosso quien fue el encargado de supervisar el normal desarrollo de las seis partidas disputadas.

En esta oportunidad, asistieron alrededor de 40 jugadores de distintos puntos de la región. Sunchales estuvo representado por Camilo Caglieris y los Hermanos Lucía y Franco Ghiberto, quienes obtuvieron una valiosa experiencia al medirse con jugadores de gran nivel.

El Director y Organizador del torneo, Ignacio Raviolo, manifestó su sorpresa al evidenciar el alto nivel de juego de todos los participantes.

Los primeros clasificados fueron:

1) Gonzalo Hilgert.

2) Marcelo Zurbriggen.

3) Valentina Capovilla.

– Mejor Sub 1700: Nadir Dip.

– Mejor Sub 1400: Raul Agüero.

– Mejor +100 km: Daniel Mallet.

– Mejor Sub 18: Franco Ghiberto.