ARB – Formativas F1: Buenos resultados para los equipos de la ciudad

En la jornada de este sábado culminó la Primera Fecha de las Divisiones Formativas de la Asociación Rafaelina de Básquet, disputándose los encuentros correspondientes de la denominada Tira B.

A continuación repasamos los resultados de la jornada:

U13:

– Independiente 47 vs. Libertad 72.

– 9 de Julio 39 vs. Unión 68.

– Atlético Rafaela 48 vs. Ben Hur 74.

U15:

– 9 de Julio 60 vs. Unión 68.

– Independiente 45 vs. Libertad 54.

U18:

– Atlético Rafaela 54 vs. Ben Hur 42.

– Argentino Quilmes 60 vs. Peñarol 80.

– Independiente 76 vs. Libertad 66.

– 9 de Julio 73 vs. Unión 79.

Cabe señalar que el pasado fin de semana se inició la competencia con la Tira A, donde se dieron los siguientes resultados.