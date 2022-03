LRF: Esta noche, Unión pone en marcha el Apertura

1- Aprobación boletín 2.894, por unanimidad. Previa lectura, los anexos informes de árbitros se elevan al HT Penas.

2- Se lleva a cabo un minuto de silencio en memoria del hijo y nieto de los delegados de Tiro Federal M. Ville. El HCD lamenta lo sucedido y envía las condolencias a toda la familia.

3- Lectura de correspondencia: Varias notas de inferiores e infantiles. Nota de Indep. San Cristóbal solicitando que cuando hagan las veces de local en inferiores e Infantiles, dirijan árbitros de dicha localidad. No se puede acceder al pedido por cuestiones internas de los árbitros de dicha localidad. Nota de Quilmes confirmando que participará del torneo regional amateur 2022. Nota de la Liga Ceresina informando que aprueba el pedido de Ferro Dho de jugar en Liga Rafaelina por la temporada 2022. Nota del Consejo Federal informando aranceles arbitrales para el Federal A. Notas de Unión y Ben Hur informando que participarán en torneos sub13, sub15 y sub17 organizados por el Consejo Federal. Se informa que su participación no deben interferir en los torneos de la liga.

4- Deportivo Aldao solicita postergar los partidos de inferiores con Indep. Ataliva por tener una gran cantidad de chicos enfermos. Al no estar presente Indep. Ataliva, se resolverá mañana miércoles la situación.

5- Nota del Consejo Federal informando los requisitos que deben enviar las Ligas para que los torneos sean homologados. Los clubes deben presentar antes del 30/6, la constancia de la subsistencia de personería jurídica.

6- Se informa que el 6/4, día en que se organizará la jornada para comunicadores, se aprovechará la oportunidad para reconocer a Carlos Romera, Domingo Bongianino y Leonelo Belleze, hoy desaparecidos físicamente. En el mismo acto se entregará un presente a José L. Foglia. Todos ellos por su aporte a la Liga Rafaelina de Fútbol.

7- Informe de tesorería y pases de jugadores.

8- Se recuerda que en el día de la fecha vencía el plazo para el pago de la primera tanda de pases. A los que no regularizaron, se solicita que lo hagan esta semana, caso contrario los jugadores quedarán inhabilitados.

9- Se informa que el pro-secretario y pro-tesorero asistieron a la presentación del plantel e indumentaria de Unión de Sunchales. Se felicita a los dirigentes por el evento llevado a cabo. El delegado de Unión agradece a los dirigentes por la presencia.

10- La Comisión de Reglamento eleva un dictamen en el que informa la multa que debe pagar SP. Aureliense por no participar de los torneos en el presente año. Se aprueba.

11- La Comisión de Reglamento eleva un dictamen de modificación del art. 133, estableciendo un monto fijo para los clubes que no participen de los torneos durante una temporada.

12- El Sr. Presidente informa que asistió a la reunión de federación santafesina. El torneo de fútbol femenino tendrá una sede en Liga Rafaelina y se aprovechará para hacerlo como Copa Centenario del femenino. Los torneos juveniles comenzarán a jugare fines de mayo. La Liga será sede del torneo Sub15 que se disputaría fines del mes de julio.

Sobre la Copa Santa Fe, la misma estaría a días de ser aprobada y comenzaría a jugarse fines del mes de mayo.

El domingo se jugará la revancha de la Copa Federación entre Atl. María Juana y El Quilla.

13- Se informa que el pasado sábado se realizó la inauguración de la Copa Centenario en el partido SP. LIBERTAD EC vs. FLORIDA. Fue un evento muy emotivo ante una gran cantidad de gente. Se felicita y agradece a los dirigentes de ambos clubes por la organización del evento, demostrando estar a la altura de las circunstancias.

El delegado de DEP. SUSANA agradece a los dirigentes de la Liga por haber llevado la copa centenario para que los equipos se puedan sacar una foto.

14- La 2ª fase de la Copa Centenario se jugará el fin de semana largo de semana santa (domingo 17). La tercera fase será el viernes 29/04.

Sorteo localías 2ª fase:

Libertad de Sunchales vs. Atlético de Rafaela

Bochófilo Bochazo vs. Zenón Pereyra

Florida de Clucellas vs. Brown de San Vicente

Atl. María Juana vs. 9 de Julio

Unión de Sunchales vs. Dep. Aldao

Ben Hur vs. Indep. Ataliva

Peñarol vs. Dep. Tacural

Quilmes vs. Indep. San Cristóbal

Dep. Bella Italia vs. Atl. Esmeralda

15- Se informa que la primera A comenzará a jugar este domingo con el sistema Comet en Primera y Reserva. La Primera B lo comenzará a jugar a partir del torneo clausura. Se define que las divisiones superiores de Primera A y Primera B tendrán tiempo hasta la 3ª fecha para cargar a todos sus jugadores.

16- Adelantos fin de semana:

Talleres vs. Unión miércoles 23/03 a las 20.30 hs. Reserva y 22 hs. Primera.

Brown vs. Atl. Rafaela jueves o viernes en horario a confirmar.

Def. Frontera vs. Sp. Santa Clara jueves o viernes en horario a confirmar.

Libertad Sunchales vs. Atl. María Juana postergado al miércoles 30/03 a las 20.30 hs. Reserva y 22 hs. Primera.

Los demás encuentros se jugarán el domingo en el horario de 14.30 hs. Reserva y 16 hs. Primera.

17- Próxima reunión martes 29/03 a las 19 hs. de manera virtual y presencial.