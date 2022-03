Voley Masculino: Unión se consagró campeón del Primer Grand Prix

En el transcurso del fin de semana, en el club 9 de Julio de Rafaela se realizó el Primer Grand Prix de Voley Masculino, tenienod el mismo presencia de planteles representantes de Unión y Libertad.

En el caso del equipo aurinegro, fue el regreso a la actividad oficial, imponiéndose en uno de los cotejos. Unión, por su parte, también disputó cuatro partidos, teniendo un rendimiento de alta efectividad al ganar todos los encuentros.

Estos fueron los resultados del Bicho Verde:

> Unión vs. Humberto: 25-18 / 25-12.

> Unión vs. Libertad: 25-5 / 25-17.

> Unión vs. 9 de julio: 25-18 / 25-23.

> Unión vs. Ambrosetti: 25-17 / 25-17.