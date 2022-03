ARB – Preparatorio – F2: Libertad se impuso en Rafaela, ante Quilmes

En el encuentro que abrió la Segunda Fecha del Torneo Preparatorio de la Asociación Rafaelina de Básquet, Libertad se impuso ante Quilmes de Rafaela por 75 a 64. De esta manera, el equipo dirigido por Guillermo Kenig consiguió su primera victoria del certamen luego de que días atrás no pudiera jugar en condición de local por falta de seguridad.

Síntesis

Quilmes 64: F. David 3, Leonardi 8, Serrano 15, Senn 6 y Ponce 4 (fi). Albornoz 11, M. Casazza 3, P. Rocchia 0, M. Rocchia 6, Andereggen 2 y Scotto 6. DT: G. Casazza.

Libertad 75: M. Pérez 25, Quiroga 20, Peterlín 15, Chiaraviglio 9 y Armando 0 (fi). Alemani 2, Ternavasio 2, Ceruti 2. DT: G. Kenig.

Parciales: 17-21, 30-35 y 42-57.

Árbitros: Gonzalo Ponce y Ariel Aicardi.

Cabe señalar que aún se espera la definición del encuentro suspendido ante Ben Hur en la primera jornada. Libertad presentó todas las pruebas correspondientes que evidencian que se cumplió con lo estipulado en el Reglamento.

Sigue la Fecha

> Viernes 21.30

– Ben Hur vs. 9 de Julio.

– Unión vs. Peñarol.

– Atlético de Rafaela vs. Independiente.